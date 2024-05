A poucos meses de a princesa Leonor de Espanha concluir a sua formação militar na Real Academia Militar de Saragoça, tanto a cidade como a Comunidade Autónoma concederam-lhe uma das suas mais altas distinções.

Se há duas semanas foi a Câmara Municipal que a nomeou Filha Adotiva, agora foi o Governo Regional que lhe atribuiu a Medalha de Aragão.

O Conselho de Governo aprovou este reconhecimento com o qual pretende transmitir o afeto do povo aragonês à princesa, que "demonstrou uma sensibilidade especial para com a terra", como refere o decreto de concessão da medalha.

Desta forma, Leonor segue os passos do pai, Felipe VI, que recebeu ambas as condecorações durante a sua estadia em Saragoça, quando também era cadete, há quase quarenta anos.

