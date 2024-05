A princesa Leonor já se encontra na reta final da sua formação na Academia Militar de Zaragoza.

Conforme destaca a revista Hola!, a herdeira ao trono espanhol prepara-se para fazer os exames finais e, desta forma, concluir a sua formação de cadete.

A data do final do curso de Leonor de Espanha é 19 de junho. Neste dia, o rei Felipe VI celebrará 10 anos no trono espanhol com uma cerimónia de proclamação nas Cortes Gerais do Congresso de Deputados, lugar onde há uma década fez o seu juramento.

As provas finais da princesa, sublinhe-se, estão marcadas para o período de 11 e 24 de maio. No dia 3 de junho integrará a graduação dos cadetes.

