A princesa Leonor foi hoje agraciada com a Medalha de Aragão, a Medalha das Cortes de Aragão e recebeu também o título de Filha Adotiva de Saragoça, em três atos de especial significado para a região.

A herdeira do trono espanhol segue assim os passos do rei Felipe VI, que também recebeu estas três distinções em 1986, enquanto era Cavaleiro Cadete da Academia Geral Militar de Saragoça.

A princesa das Astúrias esteve intimamente ligada a esta comunidade autónoma ao longo do último ano, uma vez que ingressou na Academia em agosto do ano passado para iniciar a sua formação militar no Exército.

Muito sorridente, devidamente uniformizada e num ato a solo - uma vez que nem os reis nem a infanta Sofía estiveram presentes - a princesa já recebeu as condecorações. Percorra a galeria e veja as imagens deste dia.

