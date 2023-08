A princesa Leonor começou esta quinta-feira, dia 17, a sua formação castrense na Academia Militar de Saragoça, onde chegou acompanhada pelos pais e pela irmã mais nova, Sofia.

Entretanto, várias foram as fotografias que têm circulado pela imprensa da jovem princesa a despedir-se da família e também da chegada.

Entretanto, a Casa Real partilhou as primeiras imagens da herdeira do trono espanhol com os novos companheiros, os novos cadetes que também começaram ontem a sua formação.

Na galeria pode ver essas fotografias, bem como o carinhoso momento em que se despediu da família.

