A princesa Leonor foi eleita a 'Filha Adotiva' da cidade de Saragoça', um título que o rei Felipe VI também recebeu há 38 anos, quando ali recebeu formação militar.

O plenário da Câmara Municipal aprovou na quinta-feira, dia 25 de abril, a atribuição deste título honorífico, que terá ainda de ser comunicado pela Casa Real.

De recordar que a capital aragonesa acolhe a herdeira do trono espanhol desde agosto do ano passado, uma vez que está a receber formação na Academia Geral Militar.

A princesa Leonor vive atualmente a reta final da sua formação na academia militar. No mês de maio fará os exames do segundo semestre, antes do Dia das Forças Armadas, que se comemora a 1 de junho em Oviedo, uma celebração na qual se espera que a princesa das Astúrias volte a aparecer de uniforme oficial.

