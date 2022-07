A princesa Leonor, de 16 anos, e a infanta Sofia, de 15, iniciaram as suas férias escolares há algumas semanas, mas a verdade é que a agenda oficial não tem dado descanso às jovens adolescentes.

Depois de se terem estreado no primeiro ato oficial a solo, as filhas dos reis de Espanha, Felipe e Letizia, preparam-se para viajar sozinhas naquele que será o primeiro compromisso internacional no qual ambas irão marcar presença sem a companhia dos pais.

As duas irmãs surgem este sábado, 16 de julho, num evento desportivo de particular interesse para os apaixonados por futebol. A seleção espanhola feminina de futebol joga a passagem aos quartos de final do Euro 2022, que decorre no Reino Unido, e as filhas de Felipe e Letizia estarão nas bancadas do estádio Brentford Community, em Londres, para torcer pelo seu país.

A seleção espanhola, importa realçar, defrontará a Dinamarca na partida de hoje, que contará nas bancadas com duas adeptas especiais.

