A princesa Leonor ficou no centro das atenções depois de ter sido vista num registo completamente diferente, mais descontraído e 'natural'.

De férias, a filha do rei Felipe VI e Letizia divertiu-se numa noite animada com os amigos, numa discoteca em Saragoça.

Uma fonte que estava no local contou ao 'Socialité', da Telecinco: "Se alguém falava com ela, a Leonor respondia de forma simpática. Os seguranças só abordavam se alguém a gravasse, como é normal, embora tenhamos conseguido fazer stories com toda a normalidade, stories em que ela aparecida porque estava ali".

Leonor podia ser vista com uns óculos de sol na cabeça, apesar de estar num espaço noturno, e não estava em nenhuma zona VIP, o que surpreendeu os presentes no local.

