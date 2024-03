As agendas dos membros das famílias reais europeias estão praticamente vazias esta semana e os Borbón não são exceção.

A Páscoa está a chegar e alguns membros da realeza já estão a aproveitar as férias. Felipe VI e Letizia terão toda a próxima semana sem eventos públicos oficiais e irão aproveitar o tempo na companhia das filhas, Leonor e Sofía, que na passada sexta-feira viajaram para Madrid, provenientes respetivamente de Saragoça e do País de Gales, para passar estes dias com a família.

Não se sabe ainda se a família real tem alguma viagem planeada, mas, de acordo com a imprensa espanhola, está confirmado que os reis, a princesa e a infanta participarão no sábado, dia 30 de março, em alguma atividade pública relacionada com a Semana Santa.

Durante muitos anos era costume que a família real espanhola assistisse à missa de Páscoa em Palma de Maiorca, mas dado que isso já não acontece - apenas a rainha Sofía ainda conserva essa tradição - Felipe VI e Letizia procuraram outros planos para fazer nestes dias para que possam ser vistos, pelo que deverá ser possível ver os reis com as filhas já no próximo fim de semana.

De recordar que nem Leonor nem Sofía se encontram atualmente a viver em Madrid. Enquanto a princesa está a receber formação militar em Saragoça, a infanta encontra-se a frequentar o penúltimo ano escolar no UWC Atlantic College, no País de Gales.

