Miguel Urdangarin, o terceiro dos quatro filhos da infanta Cristina e de Iñaki Urdangarin, mudou-se para Genebra no final de 2023 para viver com a mãe, após ter terminado a licenciatura em Biologia Marinha no verão.

O jovem, de 21 anos, sobrinho de Felipe VI, terá aproveitado esta estadia na Suíça para se inscrever num curso de professor de esqui, que não terminou de forma positiva.

De acordo com a revista Vanitatis, que consultou fontes próxima de Miguel Urdangarin, o jovem sofreu um acidente enquanto esquiava e está com o joelho lesionado.

As mesmas fontes informaram ainda a revista espanhola que o acidente poderá obrigar Miguel a passar por uma intervenção cirúrgica e garantem que a infanta irá ficar com o filho em Genebra durante a semana de Páscoa.

