A infanta Cristina foi vista pela primeira vez em público depois do tão falado divórcio de Iñaki Urdangarin, que aconteceu ao fim de 26 anos de casamento.

A filha de Juan Carlos, e irmã do rei Felipe, foi fotografada num jogo de andebol. De acordo com a Hola!, a infanta Cristina estava a apoiar um dos seus filhos, Pablo Urdangarin, que continuam a ser a sua prioridade, e houve um detalhe que saltou logo à vista. A aliança de casamento permanece no seu dedo.

Mas a infanta Cristina não estava sozinha, pois ao seu lado, nas bancadas, tinha a namorada de Pablo, Johanna Zott.

No final da partida, Pablo aproximou-se para cumprimentar a mãe e a namorada.

