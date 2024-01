A Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin assinaram o divórcio por mútuo acordo, segundo avança a revista Hola!.

Fonte próxima revelou à publicação espanhola que os ex-duques de Palma já são livres desde o início de janeiro, ainda que o divórcio tenha sido assinado em segredo e não tenha sido divulgada a data exata em que isso aconteceu.

A notícia do divórcio sai exatamente dois anos após ter sido anunciada a separação de Cristina e Iñaki, a 24 de janeiro de 2022.

Uma traição de Urdangarin com a advogada Ainhoa Armentia - com quem hoje namora - foi o que ditou o fim da relação. Naquela altura, o Lecturas publicou fotografias do ex-duque de Palma a passear de mãos dadas na praia com a então amante.

De recordar que a infanta Cristina e Iñaki Urdangarin subiram ao altar a 4 de outubro de 1997, em Barcelona e são pais de quatro filhos, Juan, Pablo, Miguel e Irene. Em 2018, Iñaki foi preso e condenado a uma pena de prisão efetiva por crimes de peculato, prevaricação e fraude contra a Administração, dois crimes fiscais e tráfico de influências.

