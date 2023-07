A duquesa de Brabante, herdeira do trono, posou ao lado do pai e do irmão devidamente uniformizada no Dia Nacional.

A família real da Bélgica fez uma exibição inédita este ano no Dia Nacional, data celebrada a 21 de julho, que este ano coincidiu com o décimo aniversário do reinado de Philippe e Mathilde. Os quatro filhos do soberano e da mulher estiveram presentes, tendo os dois mais velhos tido um papel de especial destaque. A princesa herdeira Elisabeth, de 21 anos, e o irmão Gabriel, de 19, vestiram o uniforme militar e posaram ao lado do pai, tendo a casa real divulgado duas fotografias desse momento esta semana. "Não queríamos privá-los destas fotografias! O rei, a princesa Elisabeth e o príncipe Gabriel antes do desfile de 21 de julho", pode ler-se na legenda das fotografias da autoria de Bas Bogaerts.