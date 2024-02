No Reino Unido continua a ser dado um grande destaque ao novo livro 'My Mother And I', escrito pela especialista em assuntos relacionados com a família real britânica Ingrid Seward.

A obra, como já lhe demos aqui, aborda principalmente a relação conturbada que Carlos III sempre teve com a mãe, a falecida Isabel II, ainda que não sejam descurados outros temas.

A dada altura, Seward refere que a relação entre os irmãos Harry e William, filhos de Diana e Carlos, desde cedo ficou marcada por uma rivalidade entre ambos.

A autora vai mais longe e dá conta de que foi desenvolvido "um complexo sobre ser o segundo melhor" e que a princesa Diana passou a chamar Harry de "meu bebézinho", porque o agora duque de Sussex não queria ter de partilhá-la com o atual herdeiro ao trono britânico.

"A Diana tinha receio de que pensassem que o Harry era desinteressado porque não demonstrava vontade de adquirir conhecimento nem queria sentar-se a ler um livro. Ele sentia sempre a necessidade de competir em tudo, especialmente com o irmão", acrescenta Ingrid Seward no livro que já está à venda.

