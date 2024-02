O rei Carlos III dorme numa tenda de oxigénio. Esta foi a melhor forma encontrada para combater os problemas de sinusite de que sofre há já vários anos, segundo revela o novo livro 'My Mother And I', da biógrafa real Ingrid Seward.

"Por natureza, Carlos não é um homem egoísta, mas uma vida de adiamento impediu-o muitas vezes de ter os outros em consideração. Ele não tem qualquer simpatia por doenças triviais e combate os seus próprios problemas de sinusite dormindo numa tenda de oxigénio", começa por explicar a autora.

"O cansaço ou o excesso de sono não são desculpas aceitáveis para faltar a uma hora de trabalho e ele nunca fica deitado num domingo de manhã, mesmo que não se sinta bem", acrescenta a biógrafa.

O livro 'My Mother And I' foca-se na relação conturbada do agora monarca com a falecida mãe, Isabel II, ainda que sejam feitas mais revelações sobre outras relações entre membros da família real britânica.

Vale lembrar que, atualmente, Carlos III luta contra um cancro que, até ao momento, ainda não especificado publicamente. O rei já iniciou os tratamentos.

