O rei Carlos III regressou a Londres na companhia da mulher, Camilla, na manhã desta terça-feira, dia 13 de fevereiro.

De acordo com a imprensa internacional, o monarca, de 75 anos, foi fotografado ao lado de Camilla na parte de trás de um carro que os levou até Clarence House, a residência oficial do rei. Veja as imagens na galeria.

A People acredita que o rei regressou a Londres para as suas consultas perante o tratamento contra o cancro e por causa de reuniões.

Estas novas imagens de Carlos III surgem depois de o rei ter sido visto a caminho da Igreja de Santa Maria Madalena, em Sandringham, no fim de semana.

