A princesa Martha Louise, da Noruega, quebrou o silêncio sobre a morte do ex-marido, Ari Behn, tendo homenageado o mesmo numa publicação que fez na sua página do Instagram.

"Querido Ari, devíamos estar juntos no Natal e a comemorar. Estávamos todos ansiosos por isso. E estamos profundamente tristes por te temos perdido, porque tu eras um pai caloroso, engraçado, sábio e bom para as meninas, que tanto sentem a tua falta", começou por escrever na legenda de uma fotografia do antigo companheiro.

"Sentimos falta dos teus comentários engraçados, das tuas opiniões, do teu tom poético, dos elogios, do grande amor que tinhas por elas. Hoje terias ficado tão orgulhoso delas. Mas agora há um vazio onde tu estavas, porque ninguém pode substituir-te na vida das nossas lindas meninas. E é tão doloroso pensar que deixaste a terra. Estamos em profunda tristeza e dor", acrescentou.

"Uma doença insensível tomou conta de ti", continuou, referindo-se à saúde mental do ex-marido, que sofria com uma depressão.

"Durante algum tempo, vimos-te a desaparecer, mas mantivemos a crença de que iria dar certo. A tua família lutou por ti. Estiveram lá para ti dia e noite. Vamos sentir a tua falta, Ari. E sinto-me triste por tu nunca teres percebido realmente que eras amado. Espero que nós, os que ficam, consigamos ser bons uns para os outros. Pois temos esta vida para partilhar e mostrar o quanto felizes somos juntos, e destacarmos as qualidades maravilhosas que vemos nos outros. Mantemos-te no nosso amor, Ari, e seguimos em frente com as tuas palavras: todos os dias são uma festa e tu és uma joia", rematou.

Uma mensagem partilhada este domingo na rede social, depois do funeral de Ari, que decorreu em Oslo, na passada sexta-feira.

Recorde-se que a princesa e Ari casaram-se em 2002 e divorciaram-se em 2017. O ex-casal tem três filhas em comum, Maud Angelica, de 16 anos, Leah Isadora, de 14, e Emma Tallulah, de 10.

