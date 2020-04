O fim de semana que se aproxima será especial para a família real britânica. No sábado, dia 2 de maio, a princesa Charlotte celebra o seu 5.º aniversário de vida.

À semelhança do que aconteceu com o seu irmão Louis, que celebrou recentemente dois anos, a filha de Kate Middleton e do príncipe William vai celebrar a data tendo em conta as restrições da pandemia da Covid-19.

Como tal, conta o jornal Metro, vai ter direito a uma 'festa' mas por via virtual.

Com recurso à plataforma Zoom, Charlotte vai poder contactar com os seus rostos mais queridos, como é o caso da bisavó, a rainha Isabel II.

De referir que os duques de Cambridge encontram-se em isolamento social na casa de campo da família, em Norfolk. A rainha, por sua vez, está no Castelo de Windsor.

