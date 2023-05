A família real está em festa. Dias antes da coroação do rei Carlos III, que vai decorrer no próximo sábado, dia 6 de maio, a neta do monarca, a princesa Charlotte, completa mais um ano de vida.

Esta terça-feira, dia 2 de maio, a menina celebra oito anos e a família real divulgou novos retratos da princesa.

"Desejamos à princesa Charlotte um feliz aniversário", pode ler-se na legenda de uma fotografia da menina, captada pela mãe, Kate Middleton.

Mas não ficaram por aqui e no final do final foi dada a conhecer uma nova fotografia da princesa, que aparece com o amigo de quatro patas no meio da natureza. Com esta última imagem, a realeza aproveitou para agradecer todo o carinho que receberam neste dia especial.

De recordar que Charlotte é a filha do meio dos príncipes de Gales, Kate Middleton e William. O casal real tem ainda mais dois filhos, o príncipe George, de nove anos, e o príncipe Louis, de cinco.

