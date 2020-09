Realizou-se este sábado, dia 12, o desafio de ciclismo aquático The Crossing: Calvi – Monaco Water Bike Challenge, um evento que pretende consciencializar para a segurança dos desportos aquáticos, que teve a princesa Charlene do Mónaco como vencedora.

A equipa da mulher do príncipe Alberto, chamada Serenity, realizou com enorme sucesso os 180 quilómetros que separam Córsega do Principado do Mónaco.

Uma vitória que teve como espectadores os filhos, os gémeos Jacques e Gabriella, de cinco anos, que se fizeram acompanhar pelo pai.

