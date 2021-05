Esta quarta-feira, dia 19 de maio, a princesa Beatrice anunciou que estava grávida pela primeira vez, fruto do seu casamento com Edoardo Mapelli Mozzi. Contudo, o anúncio não está a ser encarado com leveza por parte de especialistas em realeza britânica.

Segundo o Page Six, há quem defenda que esta foi uma forma que Beatrice encontrou para se vingar de Harry e Meghan Markle. Isto porque a grande novidade foi dada no dia em que os duques de Sussex completavam três anos de casamento.

Note-se em que em 2018, Harry e Meghan revelaram no casamento da princesa Eugenie, irmã da princesa Beatrice, que estavam a espera da chegada do primeiro filho, algo que não foi bem visto.

"Eles roubaram a atenção da Eugenie no seu grande dia e parece que isto não foi esquecido", disse Robert Jobson. "Anunciar a sua própria gravidez no 3.º aniversário de casamento dos Sussex pode até ter sido uma coincidência, mas acho que não. Cá se fazem, cá se pagam", completou.

Leia Também: Princesa Beatrice está grávida pela primeira vez