A princesa Beatrice está grávida pela primeira vez. A filha do príncipe André e de Sarah Ferguson aguarda, desta forma, a chegada do primeiro filho em comum com o marido, Edoardo Mapelli Mozzi.

Segundo informações adiantadas pelo Palácio de Buckingham, o bebé deverá nascer no outono.

Recorde-se que Beatrice e Edoardo casaram-se numa romântica e discreta cerimónia no ano passado.

