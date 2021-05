Quase um mês após o último adeus ao príncipe Filipe, uma das suas netas, a princesa Beatrice, foi apanhada numa rara saída com a mãe, Sarah Ferguson.

Este sábado, mãe e filha aproveitaram para passar um momento a sós e não escaparam às lentes dos fotógrafos, que as registaram à saída do Castelo de Windsor. As imagens rapidamente começaram a circular nas redes sociais.

A princesa Beatrice, assim como a irmã, princesa Eugenie, são fruto do casamento de Sarah Ferguson com o príncipe André. O ex-casal trocou alianças em 1986 e separou-se uma década depois, no entanto, Sarah continua a viver na Royal Lodge e mantém uma grande amizade com o pai das filhas.

