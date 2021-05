Jack Brooksbank, marido da princesa Eugenie, celebrou o primeiro aniversário depois de ter sido pai pela primeira vez no início do ano.

Para comemorar o 34.º aniversário de Jack, esta segunda-feira, 3 de maio, a princesa decidiu surpreender tudo e todos com novas adoráveis fotografias do bebé com o marido. Partilha que, como seria de esperar, rapidamente captou todas as atenções.

"Tu és excecional... Feliz aniversário, meu amor", pode ler-se na legenda das fotos.

Recorde-se que o menino, o pequeno August Brooksbank, nasceu no dia 9 de fevereiro.

Veja as imagens e todas as reações às mesmas na publicação abaixo.

