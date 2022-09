Carlos, André, Ana e Eduardo, os quatros filhos da rainha Isabel II, lembraram os melhores momentos passados ao lado da mãe numa reportagem especial da BBC. Os testemunhos dos filhos da monarca foram agora lembrados na emissão 'Homenagem a Sua Majestade a Rainha'.

Os quatro filhos de Isabel II afirmam em conformidade que os momentos mais felizes que recordam com a mãe foram passados nas férias da família em Balmoral.

Curiosamente, foi no Castelo de Balmoral que a rainha acabou por morrer na última quinta-feira, 8 de setembro.

A princesa Ana guarda com especial carinho "os tempos de férias" em que os pais estavam "quase sempre por perto". A princesa realçou ainda que para a mãe Balmoral era perfeito por incluir quase todas as coisas de que gostava: "o campo, os cães, os cavalos e poder fugir um pouco do olhar público".