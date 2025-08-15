Hoje é dia de festa no seio da família real britânica. A princesa Ana, irmã do rei Carlos III, completa 75 anos de vida.

Como forma de assinalar a data, a Casa Real britânica partilhou dois novos retratos da 'Princess Royal' (que se juntam aos vários que se foi fazendo desde o início da semana).

No primeiro retrato, partilhado ainda esta quinta-feira, dia 14, Ana posa com um elegante vestido azul à porta da sua casa, a Gatcombe Park.

A imagem foi captada pelo fotógrafo John Swannell.

De notar que a Gatcombe Park tem sido a residência oficial da princesa Ana desde 1976. Também os filhos, Peter Peter Phillips e Zara Tindall, vivem na mesma propriedade.

Já hoje foi partilhada uma nova fotografia da tia do príncipe William. Esta posa com um elegante vestido midi, em tons de vinho. Na legenda da publicação, feita na conta oficial de Instagram da família real, é dito: "75 anos hoje! Obrigada por todas as mensagens de parabéns à princesa".

Os planos discretos da princesa Ana para celebrar o seu aniversário

Apesar de ser um dos membros mais ocupados da 'Firma', a princesa Ana decidiu tirar o dia de folga e aproveitar o aniversário junto do seu núcleo próximo.

Mesmo sendo uma 'data redonda', Ana não quis grandes celebrações, conforme avisou as aias reais (assistentes que a apoiam). Na verdade, Ana apenas considera que faz sentido uma celebração mais especial em datas terminadas em zero (a próxima será daqui a cinco anos, no 80.º aniversário).

"Isto mostra aquilo com que Sua Alteza Real se importa", disse uma fonte do palácio. "Ela não quis fazer nada a não ser juntar as associações que apoia para entender melhor o seu trabalho e de que forma as pode ajudar", realçou.

Recorde-se que no passado mês de junho, a princesa Ana organizou um evento especial - antecipando o seu aniversário - convidando os representante das causas pelas quais dá a cara.

Segundo a revista Hello!, a 'Princess Royal' está a passar o dia com o marido, o vice-almirante Sir Tim Laurence, com quem é casada há 33 anos.