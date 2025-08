A monarquia inglesa passou por mudanças profundas após o diagnóstico de cancro do rei Carlos III e da princesa Kate. Desde então, William e a princesa Ana, sua tia, assumiram um novo papel dentro da 'Firma'.

Após o diagnóstico de cancro do rei Carlos III, em 2024, o príncipe William começou a assumir mais responsabilidades, particularmente no que diz respeito aos eventos da família real. Contudo, o herdeiro ao trono não se tem mostrado muito ativo num departamento em questão, facto ao qual a princesa Ana, sua tia, não consegue ficar indiferente. Segundo fontes da Casa Real, William consegue irritar a Princess Royal. Roya Nikkhah, editora do jornal The Sunday Times, revela que William admira a dedicação da tia ao seu dever e que Ana pretende apoiar o sobrinho ao máximo quando este assumir o trono britânico no futuro. Contudo, a princesa não poupa nas críticas que faz ao sobrinho, pelo contrário. Para Ana, William deveria ter mais iniciativa e assumir mais eventos oficiais. "Ela continua a fazer a maior parte das investiduras [em Windsor], mesmo com o William a viver lá", revelou a fonte em questão. William, sublinhe-se, vive com a mulher, Kate Middleton, e os filhos, os príncipes George, Louis e George, na Adelaide Cottage. "Isso enerva-a", completa a fonte.

Princesa Ana, um pilar da 'Firma'

Quando no ano passado o rei Carlos III e a nora, a princesa Kate, revelaram que estavam a batalhar contra um cancro, o príncipe William e a princesa Ana tiveram de tomar iniciativa e dar conta do lado institucional da monarquia inglesa.

Ao longo deste período, a irmã do soberano britânico revelou-se um elemento fundamental, sobretudo para o cumprimento da agenda oficial, tornando-se um dos membros da família com mais eventos cumpridos.

"Ela costumava falar de como, em criança, era tratada de forma muito diferente do rei Carlos III", disse um amigo à publicação. "Ela estava em segundo lugar e estava mais abaixo na linha de sucessão ao trono por ser mulher, mas fez questão de trilhar o seu próprio caminho", completou.

A princesa Ana, de 74 anos, foi casada com Mark Phillips, com quem teve dois filhos em comum: Zara e Peter Phillips. Os dois divorciaram-se em 1992. Entretanto reencontrou o amor ao lado de Timothy Laurence, comandante da marinha real, com quem se mantém até hoje.