A polémica separação de Mariana Patrocínio e de Alexandre Esteves de Oliveira continua a dar que falar, desta vez devido a uma publicação realizada pelo advogado e na qual este fez críticas à irmã de Carolina Patrocínio.

"Puri: super feliz por ir ao Zoo com as amigas do colégio. Felizmente, as amigas dela não são da mesma estirpe das amigas da mãe. Como me diz a minha família: não ligue, Alexandre, aquilo é outra gente", escreveu na legenda de uma foto de Pureza, filha de ambos.

As palavras não agradaram à família de Mariana Patrocínio e Francisca Vieira de Almeida, prima da advogada, recorreu à caixa de comentários para reagir. "Então Alex. Tem mas é respeito", atirou.

Publicação de Alexandre Esteves de Oliveira© Reprodução Instagram

Vale referir que Mariana e Alexandre foram casados durante dez anos e têm três filhos em comum: Mateus, de oito anos, Pureza, de sete, e Mariana, de dois.

