Depois de Aurélio Pinto ter-se despedido da pretendente Cláudia Freitas no domingo, o agricultor acabou por dizer adeus a outra participante do 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?'.

Cária Ferreira viu-se obrigada a abandonar a quinta em Vilas Seco por causa de "um problema familiar".

A concorrente disse aos colegas que a família "estava a precisar de si mais do que nunca", e por isso não iria permanecer no programa da SIC.

Assim sendo, Aurélio Pinto ficou apenas com a pretendente Leandra Ricardo, com quem acabou por desenvolver uma relação.

