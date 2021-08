O 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?' contou com uma grande surpresa na noite de domingo, 29 de agosto, na quinta de Luís Feijão.

Depois de o agricultor ter vivido momentos românticos com a pretendente Sara Barbosa, viu-se obrigado a despedir-se da pretendente Tatiana Santos.

A jovem, de 25 anos, decidiu abandonar o programa e este momento foi depois destacado na página oficial da SIC no Instagram.

"Vou embora. Já estou um bocadinho cansadinha de estar aqui, não consigo mais. Acho que isto é o 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?' e não o 'Quem Ser Amigo do Agricultor?'. Não tem a ver com teres uma preferida ou não, se fosse por isso tinha saído na primeira semana. Primeiro tiveste a Andreia como preferida e depois passaste logo para a Sara e tem sido sempre a Sara. Se fosse por isso já tinha saído", explicou Tatiana em conversa com o agricultor.

"Somos amigos e eu tenho mantido para sermos amigos, mas estou cansada. Não consigo mais", frisou.

