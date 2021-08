Aos poucos, os casais vão-se formando no programa 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?', da SIC. Já interessado na pretendente Sara há algum tempo, no episódio de ontem, o agricultor Luís Feijão decidiu tentar a sua sorte e 'roubar' um beijo.

"Estou a gostar muito de te conhecer. E vontade não me falta de te dar uma beijoca", disse, durante um jantar romântico.

"Já há vários dias que ando a tentar dar-lhe uma beijoca e hoje vai ser o dia certo. Vou arriscar, que ela lá no fundo quer, portanto vai ser por vontade dos dois lados", acrescentou ainda o agricultor num desabafo para a câmara.

E não é que conseguiu?

Veja o momento:

