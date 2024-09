'Somos um casal falso': foi com este segredo que Maycon e Renata entraram na 'Casa dos Segredos'. Se no início os dois não conseguiram disfarçar o desconforto ao perceber que iriam ter de fingir um relacionamento, eis que com o passar do tempo ambos demonstraram estar mais à vontade um com o outro.

Tal foi constatado por Cristina Ferreira no extra desta segunda-feira, dia 16.

"Não dava nada por vocês porque achava que estavam muito enervados com esta tarefa de serem um casal, a Renata não queria nada dar beijos ao Maycon, o Maycon estava ali meio 'bora lá', mas hoje já vi assim um olharzito", observou a comunicadora.

Maycon explicou que a aproximação se devia à "tática", momento em que a Voz não resistiu em fazer um comentário.

