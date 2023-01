Andreia Rodrigues esteve à conversa com Alexandre Patarata, um dos protagonistas do programa 'Quem Quer Namorar com o Agricultor', momento no qual acabou por revelar os motivos da ausência de Beatriz Oliveira, uma das suas pretendentes.

"Perceberam na altura que ela estava com um problema de saúde, não sabia muito bem o que é que tinha", nota a apresentadora à conversa com o agricultor, dando ainda conta da sua volta ao programa.

Alexandre, por seu turno, revelou-se feliz com o regresso de Beatriz, notando, em tom de brincadeira, que esta "não pesca nada do campo".

Veja o momento.

