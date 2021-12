Atualmente em São Pedro do Sul, Viseu, Pedro Barroso tem por lá passado momentos de grande felicidade, como é o caso daquele que aqui noticiamos.

O ator prepara-se para ser pai pela primeira vez, fruto do seu relacionamento com Mariana Marques, por isso, o casal aceitou entrar numa brincadeira para descobrir o sexo do seu bebé.

Assim, andaram em busca de pistas em forma de balões, e quando chegaram ao final do desafio perceberam então que aguardavam um menino.

"É de coração cheio que queremos agradecer a todos aqueles que têm feito parte desta nossa bonita história. Sentir que somos queridos, que construímos juntos e que podemos contar com vocês nesta nova etapa… é tão especial!", notou o artista na legenda da publicação:

