Foram muitas as mensagens amorosas que foram deixadas nas redes sociais este domingo, 14 de fevereiro, no Dia dos Namorados. O atual presidente dos EUA, Joe Biden, também não deixou passar em branco a data e fez questão de assinalar a mesma no Twitter.

Ao publicar uma fotografia onde aparece ao lado da mulher, a primeira-dama Jill Biden, o presidente, de 78 anos, escreveu: "O amor da minha vida e a vida do meu amor. Feliz Dia dos Namorados, Jilly".

Uma carinhosa declaração de amor que não passou despercebida.

Leia Também: Tal mãe, tal filho: Princesa Diana anunciou gravidez no Dia dos Namorados