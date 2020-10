Numa altura em que a SIC e a TVI têm estado cada vez mais a lutar pelas audiências, a RTP também não fica atrás e tem vindo a conquistar mais telespectadores.

Ainda esta semana, mais precisamente a 26 de outubro, o programa foi o terceiro mais visto do dia.

Mas esta não é a primeira vez que o formato está nos primeiros cinco lugares, como o apresentador tem vindo a destacar no Instagram. No dia 6 de outubro, por exemplo, foi o quinto mais visto do dia e no dia 10 ficou em quarto.

