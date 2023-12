Para Gilmário Vemba, uma base familiar estável é o segredo para o sucesso. Foi isso que deixou muito claro numa conversa com os jornalistas, depois de desfilar na passadeira preta da gala GQ MOTY Awards 2023.

Ao lado do humorista esteve sempre a companheira, Eliane Cardoso, por quem Gilmário se apaixonou depois de se divorciar de Mirian Nascimento, com quem viveu durante os últimos 13 anos.

Feliz numa nova relação, Gilmário começou por destacar a importância de viver em harmonia dentro do próprio lar: "Precisamos de ter ao nosso lado alguém que, quando chegamos a casa, nos faz aquele cafuné, nos dá aquele carinho e nos diz que vai ficar tudo bem. É importante que o nosso parceiro ou parceiro tenha a mesma visão que nós e esteja realmente a trabalhar connosco".

Com vários dos seus irmãos já a viver em Portugal, Gilmário explicou, com algum humor à mistura, o que tem levado toda a sua família a optar por viver no nosso país. "Vou trazendo os meus irmãos aos poucos, já tenho cá um terço deles [entre risos]. Portugal oferece uma coisa que, infelizmente, ainda não temos em Angola, que é segurança. Isto é sempre um elemento muito importante para que possamos focar toda a nossa energia numa coisa e não precisemos de estar preocupados com o que pode acontecer", completou.

Vale lembrar que em Portugal, Gilmário tem ainda a companhia dos quatro filhos: Graciela de 17 anos, Aline, de 13, Yolena, de 12 e Lázaro, de sete.

