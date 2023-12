Cuca Roseta está na Índia e usou as redes sociais para partilhar um pouco da experiência que está a ter no país ligada ao yoga, modalidade que costuma praticar.

"Praticar yoga na Índia não é como descobrir a última peça do puzzle é como ter uma peça do puzzle e descobrir o resto do puzzle inteiro. Yoga é Índia e Índia é yoga", começou por escrever a fadista, recordando que esta é uma prática com milhares de anos no país.

"Às vezes, na correria, quando falho um dia a minha prática de meditação sinto como se a respiração já estivesse a entrar numa corrente brava à beira de uma cascata densa", continuou.

"Abençoados todos aqueles que conseguem viver uma vida mais devagar dentro dessa pressa continua que o ocidente tem de querer chegar", concluiu Cuca, partilhando também um conjunto de fotografias suas em várias posições de yoga, que pode ver na galeria.