Em Inglaterra, com a morte de Isabel II, Carlos III subiu ao trono e oito meses mais tarde foi coroado rei, numa cerimónia com pompa e circunstância.

Agora, com a abdicação de Margarida, o mesmo não sucederá com o seu filho, Frederico. O ainda príncipe herdeiro vai assumir o trono no próximo dia 14 de janeiro mas não será coroado rei. Em entrevista à revista Hello!, Marlene Koenig, historiadora real, explica porquê.

"A Dinamarca era uma monarquia eletiva até 1660. Esses monarcas eleitos tinham cerimónias de coroação completas, mas a mudança para a monarquia hereditária em 1660 trouxe uma nova cerimónia. O rei e a rainha passaram a ser ungidos, mas sem coroação. Entravam na igreja usando as suas coroas. Em 1849, quando Frederico VII subiu ao trono, a Dinamarca era uma monarquia constitucional e a cerimónia de unção foi abolida", começou por explicar.

Então, como será o dia em que Frederico X subirá ao trono?

"Desde 1849, o novo soberano é proclamado rei ou rainha pelo primeiro-ministro. Margarida foi proclamada rainha na varanda do Palácio de Christiansborg a 15 de janeiro de 1972, um dia após a morte do seu pai, Frederico IX", explicou. "Esta será a primeira vez que a proclamação acontecerá porque um soberano está a abdicar e não por causa de uma morte, por isso Frederico não se vestirá de luto", ao contrário do que aconteceu como todos os seus antecessores.

Leia Também: Casa Real da Dinamarca anuncia novos títulos da família