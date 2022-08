Os visuais extravagantes de Marie dão sempre nas vistas, mesmo quando a jovem viaja para o estrangeiro. Conforme a antiga concorrente do 'Big Brother Famosos' relatou na sua conta de Instagram, a mesma foi confrontada por uma mulher em Bruxelas por causa da sua roupa.

"Uma senhora veio à minha beira e parou-me do nada. Só disse (em espanhol): 'Olha lá porquê que estás assim vestida?', num tom intimidante e quase de gozo, por momentos senti que esperava ela que a resposta fosse: 'Olhe obrigada por me ter lembrado, vou já ali ao Martim Moniz comprar um vestido com padrões hippie chic e volto já”, conta.

"Ri-me, achei genuinamente engraçado. Guardo-a com amor e por isso fotografei-a antes sequer de falar.

Ri-me e depois saiu: 'Olha também não sei porquê que está assim vestida minha senhora'. Ela riu-se também. Foi embora e nunca mais a verei, a senhora que marcou aquele lugar algures em Bruxelas", continua.

"Enfim, estas mulheres das fotos foram algumas das pessoas que conheci e guardo no coração! Não tinham nada a ver comigo, tirando o facto de serem tão simples e labregas que era capaz de lhes convidar para ir plantar batatas comigo e ser feliz… quero voltar", completa.

Leia Também: Marie do 'Big Brother' surpreende ao aparecer em topless