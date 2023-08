O príncipe William e a princesa Kate Middleton foram vistos em Balmoral, no passado fim de semana, juntamente com a família real britânica. Contudo, houve duas ausências que se sentiram em particular: Zara e Mike Tindall.

A cavaleira olímpica, de 42 anos, e a antiga estrela de rugby, de 44, foram 'apanhados' com os três filhos - Mia, de nove anos, Lena, de cinco e Lucas, de dois - em Heckfield, Hampshire, para um evento de equitação.

Fotografias divulgadas pela imprensa internacional mostram Mike a brincar com os filhos.

Segundo a revista Hello!, é possível que a filha da princesa Ana se venha a juntar mais tarde à restante família na Escócia.

