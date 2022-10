O rei Carlos III e a rainha consorte Camilla podem ter novos papéis enquanto monarcas, no entanto, a sua vida mantém-se igual em diversos aspetos.

Após a morte da rainha Isabel II, o casal continuou a viver na Clarence House, Londres. Conforme nota a revista People, Carlos e Camilla não planeiam ir viver para o Palácio de Buckingham, apesar desta ter sido a residência oficial dos monarcas britânicos desde 1837.

Uma das razões deverá estar relacionada com as obras de recuperação que têm vindo a ser feitas no palácio desde 2016. A renovação deverá ficar concluída em 2027, segundo o The Sunday Times. Mesmo depois dessa altura, Carlos poderá continuar na Clarence House, deslocando-se para o Palácio apenas para trabalhar.

