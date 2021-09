Camilla Parker-Bowles e o príncipe Carlos deram o nó a 9 de abril de 2005, mas por pouco a cerimónia de casamento não acontecia, conforme noticia a revista Vanity Fair.

Segundo a publicação, na altura, a duquesa da Cornualha estava doente devido a um sério surto de sinusite, o que levou a uma grande preocupação por parte dos amigos, que receavam que esta não estivesse em condições de subir ao altar.

Lucia Santa Cruz, mulher que apresentou o príncipe de Gales a Camilla, disse na época: "Ela está mesmo doente, stressada. Ela não consegue literalmente sair da cama".

No âmbito da tradição real, a duquesa ficou hospedada num local diferente na véspera da cerimónia. Terá sido então a sua irmã, Annabel Eliot, que ao prepará-la para o momento lhe conseguiu elevar a energia.

A família real reunida no dia do casamento do príncipe Carlos e de Camilla Parker-Bowles© Getty Images

