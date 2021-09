Revelações feitas pelo filho mais velho da rainha Isabel II no documentário da BBC One 'Prince Philip: The Royal Family Remembers'.

No novo documentário da BBC, o príncipe Carlos revelou exatamente o que disse ao pai, o príncipe Filipe, antes deste morrer em abril, noticia o jornal The Daily Mail. Um dia antes do falecimento do marido da rainha Isabel II, Carlos assegura que esteve a falar sobre os planos para o 100.º aniversário de Filipe de Edimburgo (que seria celebrado no dia 10 de junho). "Vamos falar sobre o teu aniversário", lembrou o sucessor ao trono britânico em 'Prince Philip: The Royal Family Remembers'. "Bem, tenho de estar vivo para isso, não tenho?", questionou Filipe ao filho na altura e num tom de desafio. "Eu sabia que ias dizer isso!", respondeu Carlos. No dia seguinte, a 9 de abril, Filipe de Edimburgo morreu aos 99 anos de idade. O documentário irá para o ar no dia 22 de setembro na BBC One. Leia Também: Príncipe Carlos veste kilt para visita à ilha de Skye