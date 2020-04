Blaya Rodrigues voltou a dar que falar nas redes sociais depois de esta sexta-feira à noite ter voltado a falar abertamente de sexo num direto com Beatriz Gosta. A cantora chegou até a ser notícia na imprensa pelo facto de ter durante o direto mostrado que estava a ver vídeos pornográficos.

A sua atitude liberal trouxe-lhe críticas, como seria de esperar, mas também comentários positivos. Foram estes últimos a inspirar a sua mais recente publicação, um desabafo onde explica o seu ponto de vista.

"As pessoas vivem tanto com as aparências que deixam de fazer coisas só porque são mães. Mães lindas, ser mãe é um presente que nos foi dado. Nunca se esqueçam que não é por sermos mães que não podemos falar de sexo, que não podemos vestir roupas mais ousadas, que não podemos postar fotos mais atrevidas, que não podemos falar de uma certa maneira, que não podemos beber, que não podemos dançar até de manhã e, até mesmo, que não nos podemos apaixonar-nos por outras pessoas", começa por defender a cantora e dançarina, que recentemente, depois de se ter separado do pai da sua filha, voltou a apaixonar-se.

"Ser mãe é cuidar, educar, proteger, alimentar, brincar. Muitas pessoas vão relacionar que pelo facto de falar sobre sexo à vontade vou acabar por influenciar a minha filha.. e espero bem que sim! Falar e fazer sexo é natural. E lembrem-se! Cuidem bem dos vossos rebentos, mas não se esqueçam que cuidar deles não significa anularem-se enquanto pessoas", acrescentou, por fim, a mãe da pequena Aura, de dois anos.

