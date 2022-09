A gala de domingo do 'Big Brother' teve momentos tensos, divertidos mas também emocionantes. Diogo Marques contou a sua história na curva da vida e deixou em lágrimas os colegas e todos os que assistiam em casa ao programa.

"Nasci com pais ausentes, quem me acompanhou desde sempre foi a minha bisavó", começou por contar.

O jovem de Vila Nova de Gaia, atualmente com 29 anos, nasceu com doença de Hirschsprung. "Fui o primeiro caso em bebé em Portugal a nascer com o intestino morto", contou, explicando que já nessa altura foi a bisavó quem esteve ao seu lado.

O pai de Diogo sempre foi uma pessoa ausente devido à profissão, o que motivou o afastamento do casal. O concorrente do 'BB' nasce no meio de um processo de separação no qual a mãe enveredou pelo caminho das drogas.

"A minha mãe entrou pelos maus caminhos das drogas. Por causa da droga vi coisas que nenhuma criança devida ter visto", disse, sem conseguir conter as lágrimas.

Diogo ficou neste período ainda mais "agarrado" à avó Carminda, que viria a morrer quando este tinha 15 anos.

"Fiquei completamente desamparado, o meu pai sabia o que tinha acontecido e não se chegou à frente para me auxiliar, para me dar um teto", recordou, dando conta de que nessa altura viu a mãe ter comportamentos ainda mais graves devido ao consumo de drogas.

"O pouco dinheiro que eu ganhava, ela roubava-me. Foi muito duro, foi muito duro", explicou.

Diogo teve a sorte de encontrar um amigo com um coração gigante, que pediu aos pais para o acolherem em casa. A viver com estes amigos, o freelancer na área de Marketing e Eventos conseguiu organizar a sua vida e tornar-se um homem de grandes conquistas.

Reveja aqui a curva da vida que emocionou os espetadores do 'big Brother'.

