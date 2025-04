Domingos e Isa têm sido um dos casais mais polémicos da atual edição do programa 'Casados à Primeira Vista', na SIC. Já foram muitas as ocasiões em que Isa se queixou da falta de 'tato' do companheiro e da incoerência na forma como fala.

"Tive uma curiosidade e ela não respondeu...", afirmou Domingos no programa especial de ontem, dia 6.

"Se alguma vez fez amor num local pitoresco", atirou.

"Por amor de Deus!", reagiu de imediato um dos especialistas, não escondendo o choque pela pergunta.

"Nós rimo-nos, mas não é por acharmos piada, mas por acharmos desadequado", acrescentou outra.

No final, enquanto Domingos escolheu "ficar" na experiência, Isa preferiu "sair". Contudo, mandam as regras que é preciso ambos os membros do casal queiram sair ao mesmo tempo para terminar com o casamento.

Assim, Isa mudou de ideias e deu mais uma oportunidade à relação.

