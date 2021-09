A popularidade do príncipe Harry e de Meghan Markle chegou aos mínimos, revela um novo estudo da agência YouGov.

A ex-atriz norte americana conquistou o apreço de apenas 26% de inquiridos britânicos, enquanto que 65% mostraram o seu desapreço para com a duquesa de Sussex.

Já Harry conquistou cerca de 34% dos questionados, ficando de fora cerca de 59%.

Outra das informações que se destacou foi o facto do príncipe ser o segundo membro da realeza menos popular, logo atrás do príncipe André, um dos filhos da rainha Isabel II, que esteve envolvido num escândalo sexual relacionado com Jeffrey Epstein.

Leia Também: Harry e Meghan poderão não ser convidados para passar Natal com realeza