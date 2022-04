Polícia recupera carro roubado de Jennifer Ayden. A estrela de 'The Real Housewives of New Jersey' tinha o carro na garagem quando o mesmo foi roubado.

De acordo com a imprensa internacional, a polícia de Paramus, distrito de Nova Jersey, foi chamada a casa de Jennifer Ayden na noite de domingo, depois do filho da celebridade ter dito às autoridades que viu o Ferrari dos pais a ser roubado.

Segundo a WNBC Uma investigação revelou que pelo menos três suspeitos chegaram a casa de Jennifer Ayden, mascarados, e entraram no veiculo que estava na garagem e com as chaves dentro do mesmo.

No Instagram, a celebridade publicou um vídeo das câmaras de vigilância que mostram os suspeitos a levarem o carro. "Os meus filhos, pais e outros amigos estavam todos em casa", contou.

Entretanto, a polícia disse à NBC New York que o veículo foi recuperado na manhã desta segunda-feira, em Newark.

Jennifer Ayden também usou de novo o Instagram para partilhar a informação de que já tinham encontrado o carro, agradecendo o apoio dos fãs.

