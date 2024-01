A investigação policial sobre a morte de Matthew Perry foi oficialmente encerrada, segundo informação avançada pelo Daily Mail.

A decisão foi tomada depois de a morte do ator, ocorrida a 28 de outubro do ano passado, ter sido considerada "acidental" por um médico legista de Los Angeles.

De acordo com esse mesmo relatório, os efeitos agudos da cetamina foram considerados a causa da morte.

Vale lembrar que Matthew Perry foi encontrado com níveis de cetamina no sangue superiores aos utilizados num paciente anestesiado no hospital.

O ator tinha 54 anos e ficou popularmente conhecido por dar vida à personagem Chandler na mítica série 'Friends'.