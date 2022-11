Luana Piovani tentou falar com o ex-companheiro e pai dos filhos, Pedro Scooby, por telemóvel e, pelo facto de as chamadas terem sido ignoradas, a atriz decidiu dizer ao surfista o que queria com recurso ao Instagram.

Através de um vídeo publicado nas stories desta rede social, Luana disse o seguinte: "Vou deixar esse recado aqui porque não quis me atender... Você está bravinho porque esqueceu das suas responsabilidades. Tem que dar o remédio da anemia do Dom todos os dias, tá? Não adianta trazer do Brasil e deixar em casa", começou por dizer.

A artista não ficou por aqui e referiu que se sente "preocupada". "Obrigada, de nada, querido", terminou dizendo.

Esta não é a primeira vez que Luana Piovani e Pedro Scooby protagonizam desentendimentos nas redes sociais. Para além de Dom, o ex-casal tem ainda mais dois filhos: Bem e Liz.

Importa recordar que a artista brasileira de 46 anos encontra-se em Portugal para gravar a novela 'Sangue Oculto', da SIC, onde dá vida à grande vilã da trama.

Confira o vídeo da polémica na galeria.

